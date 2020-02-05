Путин оценил новый состав правительства
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Президент России Владимир Путин оценил состав нового кабинета министров, цитирует «Интерфакс».
По его мнению, в состав вошли люди, которые в течение минимум полутора лет работали над подготовкой национальных целей развития и проектов. Также есть и те, кто ранее не работал в правительстве, но был вовлечен в рабочий процесс. Президент отметил, что новый состав кабмина оказался оптимальным.
Он признался, что у нового кабмина «нет ни одной минуты на раскачку» и все члены правительства это знают и понимают.
«Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены на работу», — резюмировал политик.
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