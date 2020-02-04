Путина порадовала широкая дискуссия вокруг поправок к Конституции РФ

Президента России Владимира Путина обрадовала развернувшаяся дискуссия вокруг предложенных им поправок к российской Конституции, цитирует РИА «Новости».

«Дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле, меня это только радует», — начал президент.

Путин отметил, что россияне вовлечены в процесс, именно поэтому дискутируют на тему поправок. Он считает, что чем больше обсуждений, тем более народной будет конституция и поправки.

Однако важно не погрязнуть в поправках, добавил политик. Он подчеркнул, что все должно быть организовано соответствующим образом.

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