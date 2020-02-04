Посол Франции: Макрон обратился к Путину, когда изоляция РФ не дала результатов

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что отстранение от России ни к чему не привело, поэтому французский лидер Эммануэль Макрон решил наладить отношения с Москвой. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу «Громадьске».

По его словам, держать РФ на дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией».

Он отметил, что президент Эммануель Макрон решил развивать контакты с Россией после того, как увидел, что не происходит никакого прогресса, а «нормандский саммит» годами не собирается.

При этом Понсен отметил, что позиция Парижа в отношении территориальной целостности Украины или санкций в отношении Москвы не изменилась.

По словам дипломата, РФ является крупным партнером, а у Франции есть свои интересы. Понсен считает, что «ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла».

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