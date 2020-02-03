Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Глава Керчи Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с поздравлением блокадников, которым вручили хлеб, сообщает РИА «Новости».

Депутаты на сессии городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя горсовета Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы.

Их полномочия прекращены с 3 февраля.

Скандал разгорелся после того, как крымские чиновницы пришли к блокадницам, проживающим в Керчи, в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Власти Крыма резко раскритиковали это «поздравление». Однако позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и сказал, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей. Он отметил, что не увидел в действиях женщин злого умысла, однако их поступок был неприемлемым. Вручение подарков блокадникам в верхней одежде и уличной обуви глава Крыма назвал неуважением. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.