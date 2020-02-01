МИД Киргизии оценил ограничение на поездки в США для киргизских граждан

Министерство иностранных дел Киргизии выражает сожаление в связи с указом президента США Дональда Трампа о приостановке выдачи иммиграционных виз киргизским гражданам. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

США было известно, что введение в Киргизии биометрических проездных документов заняло длительное время. При этом киргизская сторона предпринимала все необходимые меры для обмена информацией с Соединенными Штатами, говорится в заявлении.

Кроме того, из более 80 государств, не использующих биометрические документы, введенные США ограничения затрагивают лишь несколько стран, отметили в министерстве.

Также в МИД подчеркнули, что решение США наносит «чувствительный урон» отношениям двух стран.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении ограничения на поездки в США для граждан шести стран, в числе которых Киргизия.

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