Путин: подписание закона о Конституции зависит от результатов общероссийского голосования

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Президент России Владимир Путин заявил, что подписание закона о поправках к Конституции будет зависеть от итогов общероссийского голосования, допустив при этом, что может не одобрить соответствующий документ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нужно, чтобы россияне «были той окончательной инстанцией», которая примет данный закон, либо отклонит его.

«И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — заявил Путин.

Ранее Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. В соответствии с поправками Конституция также будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума. Кроме того, в нее будут внесены изменения, касающиеся требований к кандидату на пост главы государства, а также срока его нахождения на посту.

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