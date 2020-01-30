Оверчук стал представителем России в совете ЕЭК
close
Российский президент Владимир Путин назначил на пост представителя страны в совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вице-премьера Алексея Оверчука. Об этом говорится на портале правовой информации.
«Назначить зампредседа правительства Оверчука представителей РФ в ЕЭК», — говорится в документе.
Указ о назначении Оверчука датирован 29 января 2020 года, и он вступает в силу со дня его подписания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин распределил обязанности между заместителями