Оверчук стал представителем России в совете ЕЭК

Российский президент Владимир Путин назначил на пост представителя страны в совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вице-премьера Алексея Оверчука. Об этом говорится на портале правовой информации.

«Назначить зампредседа правительства Оверчука представителей РФ в ЕЭК», — говорится в документе.

Указ о назначении Оверчука датирован 29 января 2020 года, и он вступает в силу со дня его подписания.

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