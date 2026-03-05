Раскрыта стоимость американской торпеды, потопившей фрегат Ирана

Торпеда, использованная США при уничтожении иранского фрегата IRIS Dena, стоит несколько миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Согласно последним данным, стоимость одной торпеды составляет около $4,2 млн», — отметили журналисты.

Использованная во время атаки торпеда способна нести боевую часть весом порядка 250 кг. Данный снаряд предназначен не для прямого попадания в судно, а для взрыва под ним. Взрыв создает огромный паровой пузырь под кораблем, который разрывает его корпус на две части.

Фрегат IRIS Dena был атакован 4 марта у берегов Шри-Ланки. По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, корабль потопила американская подводная лодка, которая выпустила в него торпеды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 марта постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что в результате атаки на IRIS Dena не выжили более 100 моряков. Незадолго до нападения фрегат находился с дружеским визитом в Индии. Иранские дипломаты подчеркнули, что США своими действиями нарушили фундаментальные принципы международного права и свободы навигации.

Ранее журналисты выяснили, как США выбирают цели при проведении операции против Ирана.