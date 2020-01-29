Путин назначил врио главы Чувашии

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Об этом пишет РИА «Новости».

Он займет этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.

Отмечается, что с ним уже была проведена встреча.

Николаев намерен сначала оценить ситуацию в регионе, провести инвентаризацию действующих программ, а затем выбрать нужный курс и двигаться дальше.

До этого президент России Владимир Путин принял решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия.

Ранее после инцидента на вручении ключей от пожарных машин появились данные о возможной отставке Игнатьева. В сети появились кадры видео, где Игнатьев в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.

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