ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала в среду власти России исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, передает ТАСС.
В среду также сообщалось, что ПАСЕ пообещала мониторить процесс внесения поправок в Конституцию РФ, а накануне стало известно об избрании Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ.
Ранее сенатор Константин Косачев раскритиковал заявления ряда западных стран касательно перспективы внесения изменений в Основной закон РФ, охарактеризовав их реакцию как граничащую со вмешательством во внутренние дела России.