ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала в среду власти России исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, передает ТАСС.

В среду также сообщалось, что ПАСЕ пообещала мониторить процесс внесения поправок в Конституцию РФ, а накануне стало известно об избрании Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ.

Ранее сенатор Константин Косачев раскритиковал заявления ряда западных стран касательно перспективы внесения изменений в Основной закон РФ, охарактеризовав их реакцию как граничащую со вмешательством во внутренние дела России.