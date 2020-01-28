Трамп: Нетаньяху согласился на условия «сделки века»
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Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил условия предложенной Вашингтоном «сделки века». Об этом сообщает РИА «Новости».
План по палестино-израильскому урегулированию американский лидер представил Нетаньяху в Белом доме.
При этом американский лидер подчеркнул, что Израиль «делает большой шаг» к достижению мира.
Также Трамп заявил, что согласно данной сделке, Иерусалим продолжить быть «неделимой столицей Израиля».