Трамп: Нетаньяху согласился на условия «сделки века»

Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил условия предложенной Вашингтоном «сделки века». Об этом сообщает РИА «Новости».

План по палестино-израильскому урегулированию американский лидер представил Нетаньяху в Белом доме.

При этом американский лидер подчеркнул, что Израиль «делает большой шаг» к достижению мира.

Также Трамп заявил, что согласно данной сделке, Иерусалим продолжить быть «неделимой столицей Израиля».