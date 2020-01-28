В преамбулу Конституции внесут изменения
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу Конституции могут быть внесены правки, сообщает «Интерфакс».
Как сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, он заявил, что изменения, вероятно, будут.
«Скорее всего, будем», — сказал Крашенинников, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию, стали поступать и предложения изменить и ее преамбулу.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Также Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жириновский обозначил сроки общероссийского голосования по Конституции