Стал известен порядок вступления в силу изменений в Конституцию

Эксклюзив

Рабочая группа по изменениям в Конституции России обсудила процедуру вступления в силу закона по поправкам. О дискуссии «Газете.Ru» рассказала член рабочей группы, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченко.

«Решили, что сначала президент подписывает законопроект, и в этот момент вступает в силу только та часть, которая связана с процедурой проведения общероссийского голосования. А смысловая часть законопроекта вступит в силу только после того, как люди выразят свое мнение на общероссийском голосовании», — сказала Амельченко.

Кроме того, она добавила, что в настоящее время к обсуждению поправок к Конституции подключаются регионы.

«Они выдвигают свои предложения <…>. Они обращаются непосредственно к членам рабочей группы. Более того, представители группы с прошлой недели совершают выезды в регионы — обсуждают поправки и предложения, которые есть у людей», — пояснила она.

Ранее сенатор Алексей Пушков предложил изменить преамбулу Конституции.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

— В комитет Думы поступили поправки к проекту об изменениях к Конституции