Путин решит вопрос о помиловании израильтянки Иссахар в ближайшее время

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал прошение осужденной в России гражданки Израиля Наамы Иссахар о помиловании. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, президент Владимир Путин знает о прошении израильтянки и решит вопрос в ближайшее время.

«Мы знаем, что личное прошение на имя главы государства написано. Выполняются юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент принял решение по этому вопросу», — сказал пресс-секретарь.

Наама Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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