Зариф потребовал компенсацию за выход США из ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США должны предоставить компенсацию за свой выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Зариф отметил, что единственным возможным форматом для переговоров Ирана с Соединенными Штатами является «группа 5+1» (Франция, Германия, Великобритания, Россия и США. – примечание «Газеты.Ru»), от которого США отказались, выйдя из ядерной сделки.

По словам министра, США следует вернуться к положению до 2017 года и компенсировать Ирану убытки.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену СВПД соглашением на условиях Соединенных Штатов.

8 января текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие государства должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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