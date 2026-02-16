«Единая Россия» определила приоритеты технологического развития

Партия «Единая Россия» провела первое установочное заседание Совета по инновационному и технологическому развитию, в ходе которого участники определили приоритеты своей работы. Об этом сообщили на сайте фракции.

«Приоритетами работы Совета по инновационному и технологическому развитию партии стали искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, новые материалы, энергетика нового поколения, беспилотные системы, космос и связь», — говорится в сообщении.

В партии отметили, что совет будет формировать научно-технологическую повестку фракции, а также обеспечивать диалог между властью, инноваторами, представителями бизнеса и экспертным сообществом.

3 февраля эксперт по кибербезопасности и технологическому суверенитету Павел Мясоедов заявил, что ключевым инструментом развития России в условиях давления мирового экономического сообщества и замедления экономики становится диверсификация, основанная на точках технологического роста. По его мнению, экономике страны нужны именно такие механизмы, предоставляющие возможности для технологических скачков.

Ранее Путин поддержал внедрение искусственного интеллекта в ведомствах.