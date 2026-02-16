На Западе спрогнозировали новые кризисы в отношениях ЕС и США

Затишье, которое сейчас наблюдается в отношениях между Европой с США, является «прелюдией» к грядущим кризисам. Об этом написал журналист Гидеон Рахман в статье для газеты The Financial Times.

По его словам, речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 13 по 15 февраля, не смогла устранить раскол между ЕС и США, и поэтому трансатлантические отношения переживут еще не один кризис.

Журналист отметил, что за последний год Европа пришла к двум важным выводам. Первый заключается как раз в том в том, что в отношениях Европы и Штатов один кризис будет сменять другой.

«Следующий кризис может быть связан с Гренландией, торговлей, Украиной или чем-то ещё. Но он обязательно случится», — считает автор.

По мнению Рихмана, второй вывод европейцев — это признание того, что попытки умиротворить президента США Дональда Трампа являются ошибкой. Автор подчеркнул, что в ситуации с Гренландией европейцы «выступили единым фронтом», заставив Трампа отступить.

Однако два этих вывода, с точки зрения журналиста, не означают, что европейцы готовы исключительно конфликтовать с США. И если у Европы появятся возможности для конструктивной работы с Белым домом, то ЕС воспользуется ими, считает Рихман.

15 февраля газета The Financial Times писала, что Марко Рубио на Мюнхенской конференции протянул Европе руку, но в отношениях США и ЕС это ничего не изменило. Также издание отмечало, что выступление госсекретаря США разочаровало европейцев, так как было направлено на американскую аудиторию, а не на союзников США.

В ходе выступления Рубио заявил о «неразрывной связи» США и Европы, подчеркнул, что США являются «детищем Европы», и призвал строить будущее вместе. Также слова Рубио о глобальном лидерстве Запада на основе христианства европейцы встретили громкими аплодисментами, писали СМИ.

Ранее на Западе пришли к неутешительным выводам об отношениях Европы и США.