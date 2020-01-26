Глава МИД Германии призвал Евросоюз криминализировать отрицание Холокоста
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал страны Евросоюза признать преступлением отрицание Холокоста. Об этом он написал в статье для издания Spiegel.
Масс подчеркнул необходимость более решительных мер для борьбы с антисемитизмом в Европе. Он призвал государства-члены Евросоюза к созданию европейской сети уполномоченных по борьбе с антисемитизмом и криминализации отрицания Холокоста.
Также, по словам Мааса, нужно усилить противодействие кампаниям по дезинформации и распространению ксенофобии в сети.
Кроме того, странам Евросоюза следует разработать совместные рекомендации по образованию и информированию о Холокосте, подчеркнул глава МИД Германии.
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