Посольство РФ отреагировало на ситуацию с торгпредством в Японии

Посольство РФ в Японии прокомментировало в Facebook появившуюся в японских СМИ информации о том, что сотрудникам торгпредставительства РФ якобы были переданы украденные секретные коммерческие данные.

В ведомстве отметили, что Москва сожалеет о том, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании».

Так, в сообщении выражается сожаление, что «японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании». В посольстве назвали сообщения СМИ «мегафонной дипломатитей», которая доказала свою безрезультатность.