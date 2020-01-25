В Польше высказались о компенсациях стране за ущерб в годы ВОВ

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный СССР во Второй Мировой войне, передает РИА «Новости».

«Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя», — сказал политик.

По его словам, вряд ли его поколение доживет до тех времен, когда «Москва примет свою ответственность».

При этом он подчеркнул, что требования Варшавы в данном вопросе «не имеют срока давности».

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