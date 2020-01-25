В Ливане министр предпочел поехать на первое рабочее заседание на такси

Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия выбрал такси вместо кортежа с вооруженной охраной для того, чтобы приехать на первое рабочее заседание нового правительства. Об этом сообщает местный телеканал MTV.

Как отмечается, в пятницу, 24 января, к въезду здания правительства подъехало такси, охранники, не поверив, что в салоне находится министр, попросили водителя и пассажира предоставить документы. В дальнейшем они убедились, что в машине действительно находился Машрифия.

«Подобное событие беспрецедентное в республики, так как министры передвигаются в составе колонны с охраной», — сообщают в СМИ страны.

По данным журналистов, министр предпочитает передвигаться на такси по собственным убеждениям.

После заседания Машрифия поехал уже на машине спикера правительства с его водителем, при этом он отказался от охраны.

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