Политолог сообщил об уходе Суркова с поста

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с поста, передает «Интерфакс»/

По его словам, Сурков оставил государственную службу.

«В связи со сменой курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы», — сказал Чеснаков.

Он уточнил, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

При этом на сайте Кремля Сурков все еще обозначен как помощник президента. Этот пост он занимает с 2013 года.