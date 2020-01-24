Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов из России

Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.

Отмечается, что послу из России в Софии вручили соответствующие ноты. При этом болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, что дипломаты вели деятельность, несовместимую с их статусом.

В посольстве добавили, что Москва может принять ответные меры.

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