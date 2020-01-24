Порошенко заявил о «жестком антимайдане» из-за назначения экс-адвоката Януковича в ГБР

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Бывший президент Украины Петр Порошенко считает «жестким антимайданом и реваншем» назначение бывшего адвоката экс-украинского лидера Виктора Януковича Александра Бабикова на пост замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает телеканал «Прямой».

По его словам, такое решение не было принято «просто так».

«Мы сегодня, к сожалению, имеем жесткий антимайдан, жесткий реванш», — заявил Порошенко.

Ранее стало известно, что Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований.

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