Порошенко заявил о «жестком антимайдане» из-за назначения экс-адвоката Януковича в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает «жестким антимайданом и реваншем» назначение бывшего адвоката экс-украинского лидера Виктора Януковича Александра Бабикова на пост замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает телеканал «Прямой».
По его словам, такое решение не было принято «просто так».
«Мы сегодня, к сожалению, имеем жесткий антимайдан, жесткий реванш», — заявил Порошенко.
Ранее стало известно, что Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований.
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