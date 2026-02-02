Размер шрифта
Глыба льда рухнула на ребенка в Нижнем Новгороде и повредила ему позвоночник

В Нижнем Новгороде на ребенка упала глыба льда с крыши
Telegram-канал Нижегородский Следком

В Нижнем Новгороде мальчик попал в больницу после того, как на него рухнула глыба льда. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 29 января в Автозаводском районе. На ребенка с крыши многоквартирного дома обрушилась глыба льда, после чего мальчик с травмой позвоночника попал в больницу.

По версии следствия, все произошло из-за ненадлежащей работы ответственных за эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, которые своевременно и качественно не очистили кровлю. Следователи предъявили сотруднику ответственной организации обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ. Прочие детали и обстоятельства инцидента в данный момент уточняются.

Ранее в Саратове ребенок получил перелом черепа из-за рухнувшей наледи.
 
