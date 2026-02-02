«Не предатель»: в уходе капитана «Локомотива» в ЦСКА не увидели проблем

Тренер Непомнящий: Баринов же хотел остаться в «Локомотиве», но не сложилось

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что не видит проблемы в переходе футболиста Дмитрия Баринова из московского «Локомотива» в столичный ЦСКА. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Для меня он не предатель. У Баринова было право принимать решение. Он же хотел остаться в «Локомотиве», но что-то не сложилось. Ему пришлось принять предложение ЦСКА. Меня это никак не смущает», — сказал Непомнящий.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива», где он был капитаном. Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее клуб РПЛ погасил миллиардный долг.