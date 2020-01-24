Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующий вопрос был задан американскому лидеру журналистами.

Глава Белого дома подчеркнул, что план будет оглашен до его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«В какой-то момент до этого. Возможно, мы огласим его незадолго до этого», — заявил Трамп.

Уточняется, что дипломатическая встреча должна состояться во вторник, 28 января.

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