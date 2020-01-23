Британия ждет от РФ деталей предложения Путина о встрече стран-лидеров СБ ООН
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Представитель британского правительства заявил, что Лондон ждет от правительства России деталей касательно предложения президента России Владимир Путина провести встречу России, Китая, США, Франции и Великобритании для решения мировых проблем. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы ждем от российского правительства дальнейших деталей касательно данного предложения», — заявил представитель британского правительства.
Ранее Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
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