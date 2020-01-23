Экс-депутат Рады назвал дату марша Меджлиса на Крым

Бывший депутат Рады Рефат Чубаров рассказал, когда представители руководимого им «Меджлиса крымско-татарского народа» намерены провести марш на Крым и пересечь границу полуострова. Об этом он сказал в эфире «Пятого канала».

По его словам, члены меджлиса собираются перейти крымскую границу 2 мая.

Экс-парламентарий уточнил, что это состоится на пункте пропуска «Чонгар».

До этого Чубаров сообщал о планах провести пешее шествие с территории Украины в Крым под названием «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». При этом он заявлял, что поход будет мирным, а участники акции пойдут «к себе домой».

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