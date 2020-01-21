Слушания по импичменту Трампу начались в сенате США

В сенате Соединенных Штатов начались слушания по импичменту главе государства Дональду Трампу, транслирует заседание телеканал Fox News.

Лидер республиканец в сенате Митч Макконнелл заявил, что только сенат в состоянии решить вопрос импичмента.

Он отметил, что большинство сенаторов уже готовы поддержать выносимую на рассмотрение сената 21 января резолюцию по организации процесса. Так, порядок предполагает, что сначала выступят представители обвинения от нижней палаты, затем слово получит юрист президента, далее сенаторы смогут задать вопросы в письменном виде к любой из сторон. На четвертой стадии сенат решит, нужны ли для рассмотрения дополнительные доказательства или свидетели.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

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