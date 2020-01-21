Михаил Мурашко стал министром здравоохранения

На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

С 2012 года на этом посту находилась Вероника Скворцова.

Ранее Мурашко был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.