Михаил Мурашко стал министром здравоохранения

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
РИА «Новости»

На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

С 2012 года на этом посту находилась Вероника Скворцова.

Ранее Мурашко был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.