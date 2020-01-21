Госдума одобрила в I чтении введение должности зампредседателя Совбеза

Госдума приняла в I чтении законопроект о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Путин также внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя. Он рассказал, что на эту должность он назначит Дмитрия Медведева.

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