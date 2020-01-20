Трамп проведет ряд двусторонних встреч на экономическом форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп проведет ряд двусторонних встреч на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

В рамках форума запланированы встречи лидера США с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, председателем Европейской комиссии Урсулой вон дер Ляйен и рядом других лиц.

Ежегодный Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 21-24 января 2020 года.

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