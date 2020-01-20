Приоритет Конституции России закрепят во главе «Федеративное устройство»

В главу 3 Основного закона «Федеративное устройство» хотят внести изменения для того, чтобы закрепить приоритет Конституции России над международными договорами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

Уточняется, что поправки хотят внести в статью 79.

Рабочая группа подчеркнула необходимость сохранения правовых позиций, которые будут уважать основные принципы международного права. Это требует выверенного подхода при создании норм, усиливающих конституционные гарантии приоритета Конституции страны на территории государства, говорится в тексте.

«Имплементированные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и в силу положений ст. 4 и ч.1 ст. 15 Конституции России должны подчиняться ее действию», — добавляется в документе.

Российский президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию России, которые должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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