Зеленскому не позволили выступить на форуме памяти холокоста в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не предоставили возможность выступить в Израиле на Всемирном форуме памяти холокоста, который был организован в честь 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом сообщает The Times of Israel.

Он заявил, что украинскую сторону не пригласили выступать.

«Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — сказал Зеленский.

Он отметил, что было бы справедливо дать ему выступить с речью, так как каждый четвертый еврей, ставший жертвой холокоста, являлся уроженцем Украины.

Всемирный форум памяти холокоста пройдет 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.