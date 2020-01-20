Зеленскому не позволили выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не предоставили возможность выступить в Израиле на Всемирном форуме памяти холокоста, который был организован в честь 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом сообщает The Times of Israel.
Он заявил, что украинскую сторону не пригласили выступать.
«Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — сказал Зеленский.
Он отметил, что было бы справедливо дать ему выступить с речью, так как каждый четвертый еврей, ставший жертвой холокоста, являлся уроженцем Украины.
Всемирный форум памяти холокоста пройдет 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.