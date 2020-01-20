Зеленский заявил о желании иметь надежные отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает иметь хорошие надежные отношения с США, но вместе с тем не хочет быть вовлеченным в политическую ситуацию в США. Об этом сообщает The Times of Israel.
Он отметил, что не предпринимал никаких противозаконных действий.
«У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров - США», — сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что хочет избежать того, чтобы Вашингтон вовлекал Украину в дела, касающиеся внутренней политики Соединенных Штатов Америки.
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