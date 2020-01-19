Меркель: конференция по Ливии сыграла важную роль в поддержке усилий ООН по урегулированию

Канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что конференция по Ливии в Берлине сыграла большую роль в поддержке усилий ООН по урегулированию конфликта в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в Берлине прошли интенсивные консультации.

«И нам удалось сделать вклад, придать новый импульс политическому процессу в Ливии, чтобы принести мир в страну и ливийскому народу», — сказала Меркель.

Канцлер выразила надежду, что конференцию оказала поддержку мирному процессу под руководством ООН.

Кроме того, она добавила, что документ по Ливии, который был согласован на конференции, будет одобрен Советом безопасности ООН и станет частью политического урегулирования.

В Ливии происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.