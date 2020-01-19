Соловьев заявил, что Тимошенко «поздно спохватилась» с процессом «ликвидации» на Украине
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Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начавшемся на Украине процессе «ликвидации». Об этом сообщает газета «Взгляд».
«Это называется «поздно спохватились», — сказал Соловьев.
Он отметил, что украинский политик «давно и уверено» сдала экономический суверенитет страны.
По мнению российского телеведущего, между Тимошенко и президентом Украины Владимиром Зеленским существуют только стилистические отличия, поскольку они представляют интересы разных олигархических групп. Он подчеркнул, что оба заинтересованы не в судьбе украинских земель, а в том, кому они достанутся.
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