Глава ДНР рассказал об успехах российских военных на Северском направлении

Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ на Северском направлении

Российские военные продвигаются на Северском направлении. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем канале в Max.

По его словам, военные продвинулись в районе населенного пункта Озерное, а также со стороны Закотного.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России занимают позиции вдоль реки Северский Донец у Святогорска.

17 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у ВСУ обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления ВС РФ.

16 января Кимаковский рассказал, что элитные штурмовые полки «Скала» и «Шквал» ВСУ частично уничтожены в Запорожской области. По его словам, большое количество групп этих подразделений были ликвидированы фугасными авиационными бомбами (ФАБ) и российскими операторами беспилотников в разных населенных пунктах региона в зависимости от дальности.

Ранее в РФ сообщили о попадании ВСУ в огневой мешок в Красном Лимане.
 
