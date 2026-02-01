Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Назван напиток, снижающий риск сердечных болезней, диабета и деменции

BPR: зеленый чай снижает риск сердечных болезней, диабета и деменции
tasha0102/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление чая, особенно зеленого, может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и некоторых видов рака, а также поддерживать здоровье мозга и замедлять возрастную потерю мышечной массы. К таким выводам пришли ученые Института чайных исследований Китайской академии сельскохозяйственных наук под руководством Минчуаня Яна и Ли Чжоу. Работа опубликована в журнале Beverage Plant Research (BPR).

Авторы проанализировали данные лабораторных экспериментов и исследований с участием людей. Основное внимание уделялось чаю из растения Camellia sinensis — зеленому, черному, улуну и белому (травяные настои в обзор не включались). Ключевыми биологически активными веществами названы полифенолы, прежде всего катехины, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Наиболее убедительные данные получены для зеленого чая. Наблюдательные исследования показывают, что у людей, регулярно пьющих чай, ниже артериальное давление, лучше показатели холестерина и ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также преждевременной смерти от любых причин. Отмечается и связь с контролем массы тела: катехины могут поддерживать обмен веществ и способствовать снижению веса у людей с ожирением. Кроме того, употребление чая ассоциировано с лучшими показателями контроля глюкозы, что важно для профилактики диабета 2-го типа.

Отдельный блок обзора посвящен здоровому старению. По данным ряда работ, у пожилых людей, которые часто пьют чай, наблюдается более медленное снижение когнитивных функций и меньше биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера. Также чайные полифенолы могут уменьшать возрастную потерю мышечной массы, поддерживая силу и подвижность.

При этом исследователи предупреждают: не все «чайные» продукты одинаково полезны. Бутилированные напитки и bubble tea часто содержат добавленный сахар, подсластители и консерванты, которые могут нивелировать полезные эффекты. Кроме того, в чае иногда обнаруживаются следы пестицидов, тяжелых металлов и микропластика. Для большинства людей это не представляет серьезного риска, но при очень высоком и длительном потреблении потенциальное влияние учитывать стоит.

Еще одно ограничение — влияние чая на усвоение минералов: напиток может снижать абсорбцию железа и кальция, что важно для людей с дефицитами или придерживающихся растительного рациона.

Авторы рекомендуют отдавать предпочтение традиционно заваренному чаю и ограничивать обработанные напитки. По их мнению, умеренное потребление чая может стать частью профилактики сердечных заболеваний, диабета и онкологических болезней, однако для уточнения долгосрочных эффектов и различий между видами чая требуются дополнительные исследования.

Ранее был назван простой способ ослабить негативное влияние вредных продуктов на мозг.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!