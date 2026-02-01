В Санкт-Петербурге начались съемки фильма о блокаде Ленинграда

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «На краю детства». Об этом сообщает kp.ru.

Картина расскажет о 14-летней девочке, которая устроилась почтальоном в блокадном Ленинграде, чтобы получить повышенное питание и спасти младшую сестру. Главную роль исполнила Агния Воробьева. Над декорациями картины работают художники, получившие «Золотых орлов» за фильм «Пророк».

Генеральный продюсер фильма Иван Болотников высоко отметил массовку проекта.

«Смотрю на массовку и понимаю, что в Москве такую не собрать, лица очень хорошие. Наверное, это свойство Петербурга, здесь все связано с историей, и все понимают, что блокада – это святая тема», — поделился Болотников.

Режиссер проекта Владимир Захаренко рассказал, что разработка сценария велась больше пяти лет. Режиссер поставил перед собой цель показать блокадников Ленинграда как «победителей», отстоявших свой город, а не как страдальцев. Изначально сценарий был вдохновлен новеллой «Тамара» из сборника Виктора Конецкого «Кто смотрит на облака».

