Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

В Санкт-Петербурге начались съемки фильма о блокаде Ленинграда

Съемки фильма о блокаде Ленинграда «На краю детства» начались в Санкт-Петербурге
Всеволод Тарасевич/РИА Новости

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «На краю детства». Об этом сообщает kp.ru.

Картина расскажет о 14-летней девочке, которая устроилась почтальоном в блокадном Ленинграде, чтобы получить повышенное питание и спасти младшую сестру. Главную роль исполнила Агния Воробьева. Над декорациями картины работают художники, получившие «Золотых орлов» за фильм «Пророк».

Генеральный продюсер фильма Иван Болотников высоко отметил массовку проекта.

«Смотрю на массовку и понимаю, что в Москве такую не собрать, лица очень хорошие. Наверное, это свойство Петербурга, здесь все связано с историей, и все понимают, что блокада – это святая тема», — поделился Болотников.

Режиссер проекта Владимир Захаренко рассказал, что разработка сценария велась больше пяти лет. Режиссер поставил перед собой цель показать блокадников Ленинграда как «победителей», отстоявших свой город, а не как страдальцев. Изначально сценарий был вдохновлен новеллой «Тамара» из сборника Виктора Конецкого «Кто смотрит на облака».

Ранее Лужина рассказала о пережитом в блокадном Ленинграде.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!