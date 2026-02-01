«Его маги собирали воду с трупов». Как Ермак руководил офисом президента Украины

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак увлекается магическими и эзотерическими практиками, заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, маги соратника украинского лидера «собирают воду с трупов и делают какие-то куклы». Ермак далеко не единственный в украинской политике, кто практикует магические ритуалы, подчеркнула Мендель. Политолог Владимир Скачко подтвердил, что представители политической элиты Украины регулярно обращаются к гадалкам.

Экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на протяжении многих лет прибегает к магическим и эзотерическим практикам, сообщила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук.

Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы», — написала она на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Впервые об увлечении Ермака магией она услышала в 2019 году, когда после брифинга один из журналистов «побежал не за президентом», а за главой его офиса, которого несколько раз спросил о том, что он делал на кладбище. Однако Ермак проигнорировал журналиста. Впоследствии Мендель получила подтверждение о необычном хобби соратника Зеленского в следующем году от неназванного министра, который «не вдавался в подробности, но был очень напуган».

Кроме того, в 2023-м «человек из важной службы» рассказал ей, как Ермак «привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов» .

«Когда страна сидит без тепла, без света, без базовых нужд, мы все можем только смеяться над этой магической «политикой», если хватит сил. Однако скажу, что в украинской политике Ермак далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы », — добавила Мендель.

Чем известна Юлия Мендель? Мендель — 39-летняя украинская журналистка, кандидат филологических наук. Работала пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 год, сопровождала его в региональных и международных поездках. С июля 2021 года была назначена внештатным советником главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В 2019-м по версии журнала «Фокус» Мендель вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины.

Зеленский принял отставку Ермака 28 ноября 2025 года. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. По словам украинского блогера Игоря Лаченкова, близкого к офису украинского лидера, оперативники нашли у Ермака множество оккультных предметов: куклы вуду, зеркала, предметы для ритуалов, странные иконы и браслеты.

«Все были в шоке», — подчеркнул блогер и подтвердил, что Ермак является поклонником карт Таро, нумерологии, астрологии и черной магии.

Профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин в беседе с aif.ru допустил, что Ермак мог использовать зеркала для устранения врагов. Соратник Зеленского «не очень умный, если верит в суеверия», подчеркнул эксперт.

После увольнения с поста главы офиса украинского президента Ермак возобновил адвокатскую деятельность. При этом изначально он говорил о планах отправиться на фронт. По информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Ермак после коррупционного скандала стал привлекать тарологов для улучшения своего имиджа.

«Ни мольфар, ни ведьма»

Представители политической элиты Украины регулярно обращаются к гадалкам, рассказал политолог Владимир Скачко в разговоре с aif.ru. В частности, Зеленский интересуется у них о продолжительности своей жизни.

«Это главное, что его интересует. Но на этот вопрос, к сожалению или к счастью, не может ответить ни кукушка, ни гадалка, ни мольфар, ни ведьма из подворотни», — заметил Скачко.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник подтвердил, что украинские политики не скрывают, что обращаются за помощью к черным магам . В частности, одна из самых известных ведьм-некроманток Украины Мария Тихая пришла на судебное заседание с нардепом Юлией Тимошенко. По информации aif.ru, в число ее клиентов входят не только бизнесмены и знаменитости, но и «высокопоставленные чиновники», а также сотрудники Службы безопасности Украины.

«В Киеве говорят, что Тихой послушен сам Ермак, на которого она навязала разные амулеты. Делала она предсказания и для самого Зеленского», — поделился экс-депутат Рады Олег Царев.