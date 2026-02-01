В Москве вынесли приговоры за хищение при создании платформы «Горизонт»

Кунцевский суд Москвы приговорил на сроки от пяти до семи лет колонии трех фигурантов дела о хищении средств при создании педагогической платформы «Горизонт». Об этом сообщает РИА Новости.

«Трое фигурантов: бывший руководитель «Гостеха» Ярослав Демченко, бывший генеральный директор ООО «РСВ» Антон Аникин и менеджер ООО «Клевер» Артем Прошко были признаны виновными... по делу о хищении 38 млн руб.», — отмечается в сообщении.

Следствие установило, что ООО «Клевер» заключило контракт с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», обязавшись для него создать автоматизированную информационную систему «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт». По версии следствия, ООО «Клевер» не исполнило обязательства в полном объеме.

Как отмечается, работы были выполнены фиктивно, при этом «Фонд новых форм развития образования» признал их выполненными в полном объеме, несмотря на несоответствие требованиям контракта. Таким образом Демченко вместе с должностными лицами похитил крупную сумму, причиняя государству ущерб.

До этого сообщалось, что Госдума планирует принять законопроект о создании единой национальной цифровой платформы «ГосТех», которая объединит информационные системы государственных органов, муниципалитетов и внебюджетных фондов.

