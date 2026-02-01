Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

Си Цзиньпин призвал превратить юань в мировую резервную валюту

FT: Си Цзиньпин призвал сделать юань мировой резервной валютой
Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин призывает к тому, чтобы юань получил статус мировой резервной валюты. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечается, Си заявил, что Китаю необходимо создать «мощную валюту», которая могла бы широко использоваться в международной торговле, на инвестиционном и валютном рынках. Газета пишет, что руководство Китая давно стремится к интернационализации юаня.

Китайский лидер также отметил, что стране нужен «мощный центральный банк», чтобы управлять денежно-кредитной политикой, а также конкурентоспособные финансовые институты, которые будут способны привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко заявил, что российский рубль в паре с китайским юанем сохраняет поддержку благодаря умеренному внутреннему спросу на иностранную валюту и текущей денежно-кредитной политике Центробанка РФ. Эксперт при этом отметил, что в конце января сохранялся ряд рисков, включая инфляцию, геополитическую напряженность и новые ограничения в торговле с КНР, которые способны повлиять на динамику валютной пары.

Ранее стало известно, что в России ожидают дальнейшее укрепление рубля.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!