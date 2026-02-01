В Домодедовской больнице рассказали, как лечат пациента с оспой обезьян

В Домодедовской больнице подтвердили оспу обезьян у одного пациента

Диагноз «оспа обезьян» подтвердился у пациента Домодедовской больницы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения.

Там отметили, что состояние пациента удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение (врачи устраняют отдельные проявления болезни).

Накануне в Одинцовском районе Подмосковья госпитализировали мужчину с подозрением на оспу обезьян. В больницу он обратился с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Пациент находился в состоянии средней степени тяжести.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

