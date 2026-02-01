Глава Николаевской области Ким: Украина вряд ли продержится еще два года

Украинцы истощены конфликтом и вряд ли смогут долго продолжать военные действия, высказал мнение в интервью The Independent глава военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким.

Он усомнился в том, что страна сможет продержаться еще два года «до краха из-за санкций» экономики РФ.

«Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все истощены. Наши солдаты не смогут воевать от четырех до десяти лет», — сказал чиновник.

Ким считает, что до граждан страны победа может заключаться в прекращении военных действий и гарантиях безопасности, которые позволят их детям жить так, как они жили до начала конфликта.

В середине января Ким заявил, что ожидает остановки военных действий и проведения выборов в республике в этом году. Он также рассчитывает на «реализацию плана Маршалла (американская программа оказания экономической помощи Европе после Второй мировой войны. — «Газета.Ru») по Украине».

Ранее трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби внезапно перенесли.