Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

На Украине усомнились, что граждане страны смогут воевать еще два года

Глава Николаевской области Ким: Украина вряд ли продержится еще два года
Виталий Ким/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинцы истощены конфликтом и вряд ли смогут долго продолжать военные действия, высказал мнение в интервью The Independent глава военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким.

Он усомнился в том, что страна сможет продержаться еще два года «до краха из-за санкций» экономики РФ.

«Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все истощены. Наши солдаты не смогут воевать от четырех до десяти лет», — сказал чиновник.

Ким считает, что до граждан страны победа может заключаться в прекращении военных действий и гарантиях безопасности, которые позволят их детям жить так, как они жили до начала конфликта.

В середине января Ким заявил, что ожидает остановки военных действий и проведения выборов в республике в этом году. Он также рассчитывает на «реализацию плана Маршалла (американская программа оказания экономической помощи Европе после Второй мировой войны. — «Газета.Ru») по Украине».

Ранее трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби внезапно перенесли.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!