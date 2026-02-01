Размер шрифта
Названо простое изменение в питании, способное замедлить развитие рака печени

SA: снижение потребления белка может замедлить развитие рака печени
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Людям с нарушенной функцией печени может помочь простое изменение рациона — сокращение потребления белка. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета, изучив механизмы роста опухолей печени в экспериментах на мышах. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Ключевым фактором в новом исследовании стал обмен белка. При его расщеплении в организме образуется аммиак — токсичное соединение, которое здоровая печень обычно превращает в безвредную мочевину и выводит с мочой. Однако при заболеваниях печени этот механизм часто нарушен.

«Мы давно замечали, что у пациентов с раком печени система утилизации аммиака работает плохо. Но до сих пор было неясно, является ли это следствием опухоли или одной из причин ее роста», — объяснил руководитель исследования Вэй-Син Цзун.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые создали модель рака печени у мышей, при которой изначально система переработки аммиака сохранялась. Затем с помощью генного редактирования у части животных отключили ферменты, отвечающие за этот процесс. У таких мышей уровень аммиака резко возрастал, опухоли становились крупнее, а смертность — значительно выше.

Анализ показал, что избыток аммиака используется раковыми клетками как «строительный материал»: он включается в синтез аминокислот и нуклеотидов, необходимых для быстрого роста опухоли.

После этого исследователи проверили, можно ли повлиять на процесс с помощью диеты. Мыши с опухолями печени, которых кормили низкобелковым кормом, жили дольше, а рост опухолей у них заметно замедлялся по сравнению с животными на стандартном рационе.

Авторы подчеркнули: людям со здоровой печенью не стоит опасаться обычного потребления белка — их организм справляется с переработкой аммиака. Однако для пациентов с раком печени, жировой болезнью печени, гепатитами и другими нарушениями функция печени может быть критически важным фактором.

При этом любые изменения питания должны обсуждаться с врачом. В онкологии нередко, наоборот, рекомендуют повышенное потребление белка для сохранения мышечной массы и сил. По словам Цзуна, оптимальный баланс должен подбираться индивидуально, но для пациентов с повышенным уровнем аммиака снижение белка может оказаться одним из самых простых способов уменьшить опухолевую нагрузку и риск прогрессирования болезни.

Ранее врач объяснила, нужен ли печени детокс.
 
