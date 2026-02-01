Размер шрифта
Бывший участник «Дома-2» оскорбил жен бойцов СВО

«Абзац»: блогер Яббаров спел оскорбительную песню о женах бойцов СВО
Telegram-канал «Яббаров И.В»

Бывший участник шоу «Дом-2», блогер Илья Яббаров, оскорбил жен и девушек бойцов СВО. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, Яббаров провел прямой эфир, на котором спел про россиянок, ждущих мужей и возлюбленных с фронта. В песне звучат строки с намеками, что женщины не хранят верность своим супругам, пока те находятся на СВО. В выступлении мужчины звучало большое количество мата.

Пользователи сети возмутились оскорблениям в песне и предложили Яббарову самому отправиться на СВО. Некоторые считают, что нужно отправить мужчину в полицию за подобные высказывания.

«Что за мамкин поэт? Уши ему оторвать и в камеру!» — написала комментаторка.

«Абзац» отметил, что после скандального прямого эфира Яббарова выгнали с «Дома-2». На данный момент блогер отдыхает в Таиланде.

«Что можно ждать доброго из выходцев этой программы? Вообще не удивляет. Надеюсь, этот недоумок получит по полной программе», — заявила пользовательница.

Ранее экс-музыкант «Любэ» решил уйти на СВО.
 
