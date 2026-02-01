Размер шрифта
«Была на это готова»: осужденная за теракт Трепова понимала, что ее посадят в тюрьму

Трепова понимала, что ее действия грозят большим тюремным сроком
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дарья Трепова, осужденная за теракт в кафе Санкт-Петербурга, в фильме-расследовании журналиста Андрея Медведева заявила, что была готова к последствиям своих действий.

По словам женщины, она говорила своему куратору Роману, что из-за его «затеи» попадет в тюрьму.

«В целом я прекрасно понимала, что это может обернуться очень большим сроком. И почему-то была на это готова, не знаю, почему», — отметила она.

Трепова добавила, что сначала ей «было очень интересно во всем этом участвовать», но после взрыва она поняла, что ее жизнь кончилась. Женщина призналась, что у нее «первые пару дней была истерика», когда она осознала, что кураторы ее использовали и бросили.

25 января 2024 года Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. за организацию теракта, в результате которого не выжил военкор Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Инцидент произошел в апреле 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге. Трепова принесла статуэтку, содержащую взрывное устройство, которое сработало во время мероприятия.

Ранее петербурженка, попавшая в тайскую тюрьму и психбольницу, вернулась на родину.
 
