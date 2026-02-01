Шойгу рассказал о диалоге Путина и Си Цзиньпина

Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный диалог и продолжат его в этом году

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный диалог и продолжат его на регулярной основе, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с главой МИД Китая Ван И. Его слова передает РИА Новости.

«Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе», — заявил Шойгу.

По словам Шойгу, переговоры с Ван И, которые прошли 1 февраля во время его визита в Пекин, были очень насыщенными.

«Мы обсудили график контактов, в том числе на высшем уровне», — отметил секретарь Совбеза .

До этого Шойгу сообщил, что во время своего визита в Китай он планирует обсудить с министром иностранных дел КНР Ван И вопросы двусторонних отношений и текущие мировые темы. Также он отметил, что всегда с удовольствием приезжает в Пекин и в этот раз будет рад воспользоваться возможностью поздравить жителей Китая с Наступающим Китайским Новым годом.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом.